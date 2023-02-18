Ведущий Джонсон назвал крушение поезда с химикатами "ядерным ударом" по Огайо

Телеведущий Джонсон сравнил крушение поезда с химикатами с ядерным ударом по Огайо Фото: REUTERS

Крушение поезда с химикатами в американском штате Огайо стало "ядерным ударом" по городу Восточная Палестина. Об этом заявил ведущий программы The Benny Show Бенни Джонсон.

"Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши "лидеры-экологи", - написал Джонсон в сети микроблогов Twitter. - Почему? За этим кроется гораздо более мрачная история".

Американский журналист подчеркнул, что это событие должно быть на первых полосах всех газет, но вместо этого западные СМИ пытаются не обращать внимание на страшную экологическую катастрофу.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года около 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо и загорелись. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид. Продукты его горения представляют серьезную опасность для окружающей среды.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова подняла вопрос о замалчивании США катастрофы в Огайо, связанной с перевозками опасных для здоровья человека грузов. Администрация Байдена делает все, чтобы остаться вне информационного поля этого происшествия, уверена дипломат.