Обломки сбитых на Аляске и озере Гурон летательных объектов не обнаружены

Обломки сбитых США объектов над Аляской и озером Гурон не найдены Фото: REUTERS

Обломки летательных объектов, сбитых Военно-воздушными силами Соединенных Штатов над Аляской и озером Гурон, не обнаружены. Об этом сообщило Североамериканское командование ПВО в субботу, 18 февраля 2023 года.

В заявлении ведомства говорится, что принято решение завершить поиски обломков. В целях обеспечения безопасности территорию, над которой были сбиты объекты, закрыли для полетов гражданской авиации.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент США Джозеф Байден поручил сформировать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде. Об этом сообщил журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова связала сообщения американских властей об НЛО с истощением антироссийской тематики в преддверии выборов в США.