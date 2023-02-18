FT: Шольц разочарован позицией союзников по поставкам танков на Украину

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разочарован позицией союзников по поставкам танков на Украину, о чем свидетельствует его ответ на вопрос о военной помощи Киеву в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

"Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так сильно призывал действовать", - заявил Шольц, когда его спросили, не подталкивает ли он другие страны к поставкам вооружения.

Как писал сайт KP.RU, немецкие журналисты сообщили, что Дания и Нидерланды не планируют принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2.

Напомним, в Германии заявили, что Германия намерена передать Украине не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Ранее сообщалось, решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard неизбежно отразится на отношениях России и Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.