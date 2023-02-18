Владимир Путин Фото: REUTERS

Враждебные действия Соединенных Штатов по отношению к президенту России Владимиру Путину только сплотили россиян вокруг него. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Consortium News.

"Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него, - подчеркнул Херш.

По его оценке, "заслуга" в этом американского лидера Джозефа Байдена меньше, чем некоторых других высокопоставленных чиновников из Вашингтона.

Херш уверен, что враждебнее всех к Владимиру Путину ведут себя госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину, - полагает Херш. - Это почти личное".

Как ранее писал сайт KP.RU, офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что план Соединенных Штатов по ослаблению власти Владимира Путина провалился.

Разведчик заявил, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако в результате "Путин стал даже сильнее". По мнению военного, сейчас уже "Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию".

Напомним, американский журналист Эндрю Наполитано считает, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение президента России Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны.

Обозреватель обратил внимание, что США провоцировали Москву, вплоть до публичных призывов к физическому устранению российского лидера. Россия же себе подобных заявлений не позволяла.