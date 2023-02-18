Представитель МИД Китая предупредил ФРГ о рисках повторения терактов как на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 февраля в Мюнхене встретились министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Представитель КНР предупредил коллегу из Германии о рисках повторения терактов, аналогичных подрывам «Северных потоков», о чём сообщает агентство Xinhua.

По мнению Вана И, чем дольше затягивается конфликт на Украине - тем чаще и более жесткими будут инциденты, ставящие под угрозу безопасность всей Европы. Теракты, подобные подрывам «Северного потока» и «Северного потока 2», можно предотвратить только скорейшим завершением кризисной ситуации.

Ван И также подчеркнул, что Китай был и остаётся приверженцем мирных переговоров между Россией и Украиной, и даже при самых тяжёлых обстоятельствах будет содействовать бескровному урегулированию. Китайский чиновник также сообщил Бербок о том, что КНР хотела бы усилить взаимодействие с европейскими странами в этом вопросе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому ответственность за подрыв «Северных потоков» лежит на США.