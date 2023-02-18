Глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове

Власти Крыма власти ведут работу по выявлению имущества враждебных России бизнесменов и политиков из Украины Фото: Анастасия ЖУКОВА

Украинские олигархи скрывают свои активы в Крыму, регистрируя их на аффилированные структуры. Об этом сообщил РИА Новости спикер регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, власти республики власти ведут работу по выявлению имущества враждебных России бизнесменов и политиков из Украины.

Такие активы будут национализированы, а средства от их реализации направят на поддержку семей участников российской специальной военной операции, уточнил Константинов.

Глава парламента Крыма добавил, что имуществу украинских предпринимателей, которые не ведут антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма решили национализировать имущество украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Ахметов лишится ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод", ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", включая имущество пансионата "Горняк", и ПАО "Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера". Что касается Коломойского, то национализации в Крыму подлежат его активы в ООО "ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК".

Напомним, еще в конце прошлого года антитеррористическая комиссия Крыма занялась объектами недвижимости на территории полуострова, принадлежащих лицам, совершающим против России недружественные действия. В их числе квартира, принадлежащая семье президента Украины Владимира Зеленского.