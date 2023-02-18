Польский генерал Скшипчак призвал разоружить воинские части страны в пользу Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из польских генералов, бывший командующий сухопутными войсками и занимавший пост замминистра обороны страны Вальдемар Скшипчак заявил о том, что Польша должна передать Киеву оружие, стоящее на непосредственном вооружении в польских воинских частях. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

По мнению Скшипчака, чтобы обеспечить победу Киева необходимо, чтобы у ВСУ было современное, качественное оружие, а не «пыльные танки Leopard из чуланов». Экс-командующий заявляет, что у России сейчас гораздо больше вооружения, и Украина якобы сможет победить только в том случае, если ей будут присылать качественное оружие, а не количественное.

При этом Скшипчак предложил выход из сложной ситуации - разоружить польские воинские части, оставив страну безоружной, и передать свои «современные боевые системы» Киеву. Бывший замминистра обороны уверен, что России сейчас «не до нападения на Европу», и можно пожертвовать собственной безопасностью.

Ранее KP.RU сообщал о том, что для обслуживания польских ЗРК Patriot пришлось привлекать специалистов из Германии.