Онколог Утяшев посоветовал россиянам отказаться от солярия в качестве профилактики меланомы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онколог, кандидат медицинских наук, лидер группы по меланоме, опухолям кожи и саркомам Института онкологии филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Игорь Утяшев рассказал, почему иногда важно отказаться от солярия.

По его словам, для профилактики меланомы необходимо не допускать ультрафиолетовых повреждений кожи, внимательно следить за ее состоянием и защищать ее, используя крем или одежду. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если мы находимся на пляже, то после каждого купания солнцезащитное средство нужно снова наносить на свою поверхность кожи, потому что оно смывается, - пояснил эксперт.

Утяшев также добавил, что стоит быть аккуратнее в солярии, а еще лучше совсем воздержаться от его посещения. Он объяснил свою позицию тем, что в солярии никто не дозирует уровень ультрафиолета из-за чего риск получить ожоги возрастает.

- Если вдруг на коже появились подозрительные образования, включая пятна или родинки, и они растут и интенсивно меняются более двух или трех лет, это повод прийти к онкодерматологу или дерматологу, чтобы исключить опухоль кожи, - подытожил доктор.

Ранее Life.ru писал, что некоторые родимые пятна на теле человека могут перерождаться в злокачественные опухоли. Онколог пояснил, что важно не пропустить признаки превращения доброкачественного образования в злокачественное. Например, это рост родинки, изменение формы, увеличение, возникновение язвы и выпадение волос рядом, пояснил эксперт.

Также "Пятый канал" сообщал, что меланома может проявить себя не только разрастанием родинки (родимого пятна) или ее новым цветом. Также опасны трещины, зуд и выпадение волос на месте новообразования.