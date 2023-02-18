Welt: Германия заморозила российские активы на 5,32 млрд евро с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Германии заморозило с начала специальной военной операции на Украине 5,32 млрд евро российских активов, принадлежащих бизнесменам, компаниям и Центробанку РФ. Об этом сообщает издание Die Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Минфина ФРГ.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что замороженные российские активы принадлежат только тем компаниям и физическим лицам из РФ, которые попали в санкционные списки Евросоюза (не считая Центробанка). Число российских предпринимателей, попавших под эти ограничения, в Минфине Германии уточнять не стали.

Всего же, по последним данным Еврокомиссии, в Европе было заморожено около 300 млрд евро активов Центробанка России, и в пределах 20 млрд евро активов российских предпринимателей. При этом, если верить утечкам в западных СМИ, власти ЕС не знают где находятся две трети из замороженных активов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ЕС заморозил российских активов на 21,5 млрд евро, о чём заявил 17 февраля еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

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