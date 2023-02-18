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НовостиВ мире18 февраля 2023 8:46

Блогер Таха Дуймаз погиб при землетрясении в Турции

Журналисты сообщили о гибели его братьев и сестер
Роман КИЛЬМЯШКИН
Таха Дуймаз

Таха Дуймаз

Фото: СОЦСЕТИ

Турецкий блогер Таха Дуймаз, получивший известность благодаря роликам о кулинарии, погиб при землетрясении в Турции. Об этом сообщает TR Haber со ссылкой на друга молодого повара Рагина Нарина.

По его словам, тело Тахи Дуймаза извлекли из-под обломков здания в Хатае. Данные турецких СМИ о том, кто еще из родственников блогера погиб, разнятся. TR Haber пишет, что обнаружено тело брата Дуймаза.

По информации журналистов Cumhuriyet, погибла сестра кулинара. Sabah информирует, что спасатели извлекли тела "братьев и сестер" Дуймаза.

Таха Дуймаз родился 1 сентября 2003 года. Он рассказывал, что мечтает стать шеф-поваром и снимал ролики о приготовлении пиши на кухне своего дома. На его канал на видеохостинге YouTube, созданный в 2020 году, подписаны 234 тысячи человек. Ролики Дуймаза в общей сложности набрали свыше 34 млн просмотров.

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