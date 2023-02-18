Диетолог Павличенко посоветовала есть яблоки и клюкву для хорошего иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала россиянам о продуктах, которые позволяют поддерживать хороший иммунитет.

По словам эксперта, главным источником пищевых волокон, необходимых для поддержания защитной функции организма являются инулин, пектин и устойчивый крахмал. При этом она уточнила, что инулином богаты луковые овощи, корнеплоды, корни цикория. А пектин есть в кожуре яблок, содержится в ягодах красной и черной смородины, клюквы, крыжовника. Что касается устойчивого крахмала, то он встречается в бобовых. Об этом пишет СЭ.

Доктор также рассказала про продукты, которые наиболее богаты клетчаткой.

- Важнейший источник клетчатки или пищевых волокон - это овощи и фрукты. Под воздействием микробиома в кишечнике из пищевых волокон синтезируются короткоцепочные жирные кислоты, которые управляют деятельностью иммунных клеток организма, - уточнила Павличенко.

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