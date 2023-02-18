Автоэксперт рассказал, что негативно влияет на падение мощности двигателя автомобиля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автоэксперт Сергей Шабунин предупредил автомобилистов, что причиной потери мощности двигателя машины могут быть закоксовавшиеся отложения масла на поршневых кольцах.

Он также рассказал, что основные проблемы двигателей могут быть связаны с некачественными маслом, дефектами катализатора, топливного фильтра или клапанной крышки. Об этом пишет Газета.Ru.

- Двигатель может серьезно потерять мощность даже в первый год эксплуатации машины из-за отложений плохого моторного масла. Оно быстро сгорает и выделяет большое количество нагара, который забивает поршневые кольца, - пояснил специалист.

Еще одной вероятной причиной потери мощности может быть крышка головки блока цилиндров. Встроенный в нее клапан вентиляции картерных газов может со временем засориться, что будет влиять на показатели эффективности мотора, рассказал Шабунин.

Ранее телеканал "360" сообщал, что при покупке подержанного авто всегда риск нарваться на нечистого на руку продавца, пытающегося сбыть плохой товар. Эксперты считают, что прежде всего нужно проверить, не находится ли машина в залоге.

А накануне автомобилистов предупредили, что количество контрафактной продукции на российском рынке масел увеличилось. Специалисты советуют отказаться от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах и на не вызывающих доверие авторынках по низким ценам, пишет RT.

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