Врач назвала продукты для роста волос Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-дерматолог и трихолог АО "Медицина" Ольга Саперова заявила, что уменьшить выпадение волос и стимулировать их рост могут помочь некоторые продукты, которые стоит включить в свой рацион.

Для этого эксперт советует чаще употреблять в пищу рыбу, яйца, орехи, шпинат и авокадо. Об этом пишет Газета.Ru.

- Густота и плотность волос, прежде всего, зависят от генетической предрасположенности и возраста человека. На эти факторы невозможно повлиять с помощью косметических средств и различных препаратов, но можно повлиять с помощью сбалансированного питания, - пояснила доктор.

Саперова также добавила, что главные продукты, способствующие росту волос и уменьшающие их выпадение – жирные сорта рыбы, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами, например, лосось, скумбрия и сельдь.

Ранее телеканал "360" рассказывал, про появления седых волос в молодом возрасте. По словам дерматовенеролога Светланы Турбовской, преждевременное появление седых волос может указывать на аутоиммунные заболевания и индивидуальные генетические особенности человека. Она считает, что отсрочить появление седых волос можно в случае, если человек попытается снизить уровень стресса.

А накануне RT писал, что эксперты советуют защищать волосы от прямых солнечных лучей, правильно и сбалансированно питаться. Например, в тёплое время года желательно включать в рацион продукты с витаминами группы В и омегой-3.