ВСУ находятся в более опасной ситуации, чем считают на Западе Фото: REUTERS

Ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) опаснее, чем принято считать на Западе. Об этом заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Подполковник подчеркнул, что утверждения некоторых американских чиновников, в том числе председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Марка Милли, о якобы грядущем "поражении России" далеки от истины.

"Утверждение генерала Милли о том, что "Россия уже проиграла" конфликт, далеко от истины", - констатировал Дэвис.

По его словам, российские войска эффективно приспосабливаются к изменениям ситуации на поле боя, своевременно меняя тактику.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский журналист Сеймур Херш заявил, что мнение США о том, что Украина может выиграть в конфликте в Россией, самоубийственно.

Напомним, западные журналисты сообщили, что Вашингтон давит на киевский режим, чтобы ВСУ вели себя активнее на поле боя и попытались захватить как можно больше территории новых регионов России.

В качестве инструмента давления ведется внушение той мысли, что Соединенные Штаты не могут оказывать военную поддержку длительное время, поэтому Киеву нужно начать переговоры в более "выигрышной" позиции.

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