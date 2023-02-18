Экономист Ордов допустил рост курса евро до 90-97 рублей во втором и третьем кварталах 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов считает, что курс доллара и евро по отношению к рублю будет укрепляться. Он допускает, что это будет происходить в течение второго и третьего кварталов 2023 года.

- Курс рубля может ослабнуть (к евро) до уровня 90-97 рублей. Это история второго или третьего кварталов (текущего года), - предположил эксперт.

При этом он акцентировал внимание на том, что сейчас рублю ничего не угрожает, пишет Lenta.ru. По его мнению, власти будут стараться удерживать курс на уровне 70-80 рублей.

Ранее RT писал, что 17 февраля курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года ненадолго поднялся выше 75 рублей, но затем опустился до 74,5 рубля. Неопределённость на российском валютном рынке наблюдается с начала месяца, отмечают аналитики.

Также Life.ru накануне сообщал, что ключевыми факторами, оказывающими влияние на российский рубль, аналитики считают новые антироссийские рестрикции Запада - европейское эмбарго на российские нефтепродукты и американский потолок цен на них.

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