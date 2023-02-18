Лариса Пальцева Фото: СОЦСЕТИ

Умерла Лариса Пальцева, директор группы "Ночные снайперы" в возрасте 50 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вокалистка группы Диана Арбенина.

"Я очень люблю тебя, - написала Арбенина. - И я сделаю все чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой".

Причина смерти не раскрывается.

Лариса Пальцева стала директором и тур-менеджером группы "Ночные Снайперы" в 2001 году. С четырехлетним перерывом (с 2013 по 2017 годы) находилась в составе администрации группы до последних дней своей жизни. До этого работала пресс-атташе нескольких популярных российских исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

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