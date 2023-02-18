Советник Буша-младшего раскрыл старые планы и опасения США насчёт России и Украины Фото: REUTERS

Советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли написал мемуары «Передача полномочий», в которых сообщил о том, как старая администрация Белого дома предупреждала Барака Обаму об «угрозах» Украине и Европе со стороны России.

Хэдли пишет о якобы вероятности того, что Россия может «бросить вызов территориальной целостности Украины», и попытаться «использовать зависимость Европы от своих энергоносителей». По словам советника, это описывалось в 40 записках, составлявших меморандум администрации Буша для администрации Обамы, в которых оценивалась политическая обстановка в мире к концу работы 43-го президента США.

Всё это Хэдли обосновывает тезисом о якобы стремлении России утвердить себя как «великую державу». Также в то время, по словам советника, в США считали что Москва может попытаться «вбить клин» между Европой и Америкой.

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