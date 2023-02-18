Врач рассказал про продукты, которые помогут улучшить метаболизм Фото: Евгения ГУСЕВА

Гастроэнтеролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев рассказал россиянам, как можно улучшить метаболизм.

По его словам, помочь в этом может физическая активность, а также овощи, рыба и продукты с низким гликемическим индексом. Об этом пишет Газета.Ru.

- Бороться с этими нарушениями метаболизма (чаще всего подразумевают эндокринные изменения, сахарный диабет, ожирение) можно, и сделать это просто. Человеку стоит начать соблюдать принципы правильного питания и каждый день заниматься физической активностью, - пояснил доктор.

Помочь улучшить метаболизм также могут овощи и рыба, добавил он.

- Овощи уменьшает калорийность пищи, положительно влияют на обменный процесс за счет содержащихся там витаминов и антиоксидантов, благодаря этому улучшается метаболизм, - рассказал Якушев.

Ранее RT писал, что порой занятий спортом недостаточно для похудения, а во время диеты человек недополучает нужное количество питательных веществ. В результате замедляется метаболизм и снижается процесс похудения.