Глава Еврокомиссии заявила, что санкции против России начали разрабатывать до спецоперации

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Евросоюз и Соединенные Штаты начали разработку санкций против России еще за два месяца до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 18 февраля 2023 года.

"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года", - рассказала фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, основанием для подготовки антироссийских мер послужили разведывательные данные Вашингтона.

Как ранее писал сайт KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что внутри Германии нет единства по вопросу введения санкций в отношении России и поставкам оружия Украине.

Напомним, немецкий аналитик Габор Штайнгарт заявил, что антироссийские санкции Запада потерпели полный провал, о чем свидетельствуют пять факторов. Первый из них – стабильность финансовой системы, на которую, вопреки ожиданиям, не повлияло отключение от международных платежей SWIFT.

Вторым признаком стал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому в 2023 году российская экономика начнет расти, а в 2024-м экономический рост в РФ будет даже выше, чем в Германии.

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