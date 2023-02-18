Кисида заявил, что ракета КНДР упала внутри экономической зоны Японии

Фумио Кисида Фото: REUTERS

Баллистическая ракета КНДР, выпущенная в субботу, 18 февраля 2023 года, предположительно, упала внутри экономической зоны Японии. Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, которая упала внутри исключительной экономической зоны к западу от острова Хоккайдо", - уточнил Кисида.

На этом фоне судам рекомендуют не приближаться к обломкам в случае их обнаружения и сообщать об этом в службу безопасности на море.

Как ранее писал сайт KP.RU, КНДР предостерегла Соединенные Штаты от распространения слухов о торговле оружием с Россией. С соответствующим заявлением выступил директор департамента по делам США в министерстве иностранных дел (МИД) республики Квон Чон Гын.

По словам дипломата, Вашингтон столкнется с "поистине неинтересными последствиями", если продолжит говорить "глупости" о Северной Корее.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены обязательствам по сдерживанию КНДР, включая весь спектр средств, в том числе и ядерные возможности страны.