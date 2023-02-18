Риелтор Никитина рассказала о выгоде покупки своего жилья Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Член московской "Деловой России", вице-президент гильдии риелторов Москвы (ГРМ) Екатерина Никитина рассказала россиянам о плюсах своего жилья жилье и в каких случаях снимать квартиру будет выгоднее.

Прежде всего стоит в данном вопросе стоит отталкиваться от целей, объяснит эксперт. Например, если уже выбран комфортный район для жизни, есть семья и резких перемен/переездов не планируется, то в таком случае платить за свою квартиру будет выгоднее. Об этом пишет РИАМО.

- Если же вы еще не определились с работой и понимаете, что не все устраивает в вашем районе, то в таком случае аренда может быть наиболее комфортным вариантом, - поясняет Никитина.

Также риелтор рассказала про риски покупки жилья в новостройках. Речь идет о возможном затягиванием сроков сдачи жилья в эксплуатацию.

- С 2022 года наблюдается спрос на вторичный рынок и ниспадающий на новостройки. Конечно, о массовом формате еще говорить рано, но ... сейчас вторичка переживает активный период спроса, - заявила эксперт по недвижимости.

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