Глава Минобороны Японии заявил, что выпущенная КНДР ракета способна долететь до США

Баллистические ракеты Северной Кореи способны долететь до США, считают в Японии Фото: REUTERS

Баллистическая ракета, выпущенная КНДР в субботу, 18 февраля 2023 года, которая упала, предположительно, внутри экономической зоны Японии, способна долететь до континентальной территории Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в беседе с журналистами японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

По его оценке, если выпустить ракеты по другой траектории, она преодолеет 14 тысяч километров. Этого хватит, чтобы ударить по одному из американских штатов.

"Согласно нашей оценке, возможная дальность полета этой МБР превышала 14 тысяч километров, в связи с чем она была способна достичь континентальной территории США", - заявил Хамада.

Как ранее писал "КП-Дальний Восток", правительство США попросило Японию разместить ракеты средней дальности на "первой островной цепи" Тихого океана, куда входят Курилы, Рюкю, острова Тайваня, северной части Филиппин и Борнео.

Место дислокации еще не определили, но представитель японского правительства заявил, что появиться они могут на острове Кюсю, который расположен близко к Северной Корее, Китаю и России – расстояние от него до Владивостока составляет 1150 километров.