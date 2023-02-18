Российские военнослужащие освободили Гряниковку в Харьковской области Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале ведомства в субботу, 18 февраля 2023 года.

Теперь данный населенный пункт теперь находится под полным контролем России.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев выразил уверенность, что населенные пункты Харьковской области, которые ранее были под контролем России, будут планомерно освобождаться от Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе российские военнослужащие освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что российские войска в рамках специальной военной операции на Украине должны освободить Харьков и Одессу, чтобы обеспечить безопасность России.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)