Врач объяснила, почему женщины стали более мужественными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, сексолог Диана Генварская считает, что женщинам пришлось стать более мужественными, чтобы приспособиться к непростым жизненным условиям.

- Женщины более мужественны, потому что, во-первых, им разрешили это. В начале 20-го века произошла гигантская революция, когда у женщины появились права. Женщина активно начала ими пользоваться. Большинству женщин, чтобы приспособиться к непростым жизненным условиям, потому что они изначально физически слабее, пришлось научиться выживать, - объяснила эксперт.

Генварская также добавила, что женщины не могут позволить себе быть расслабленными. Дело в том, что для успеха им приходится быть более внимательными и проявлять упорство достижении своих целей. Об этом пишет РИАМО.

При этом эксперт обратила внимание, что женщины начали чувствовать, что они могут доминировать, но вот нужно ли им это – большой вопрос.

Ранее телеканал "360" сообщал, что некоторые женщины постоянно запрещают себе испытывать счастье. Сексолог Полина Шаховская–Книна объяснила, что многим женщинам с ранних лет внушают, что хорошее отношение необходимо заслуживать. Продолжая жить по такому сценарию, они откладывают свое счастье и слишком много думают о чужом.