ВС РФ уничтожили около 150 бойцов ВСУ на донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 февраля 2023 года в пресс-службе Министерства обороны России опубликовали официальную сводку по последним событиям на фронте, согласно которой на донецком направлении были уничтожены около 150 бойцов ВСУ.

Так, при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также при содействии артиллерийских расчётов, продолжается активное наступление Южной группировки ВС РФ. За последние сутки были уничтожены до 150 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», а также три автомобиля.

Помимо этого российским войскам удалось успешно ликвидировать три украинских склада, на которых хранились боеприпасы, снаряды и иное ракетно-артиллерийское вооружение ВСУ. Склады были расположены в районах Авдеевки и Красногоровки.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ВС РФ заняли крайне выгодные рубежи на донецком направлении, что позволяет эффективно вести бои и выводить из строя украинских солдат и технику.

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