Синоптик Шувалов предупредил москвичей о серьезном похолодании к 23 февраля 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о надвигающимся похолодании.

По его словам, эти выходные в российской столице будут снежными, а ближе 23 февраля прогнозируется серьезное похолодание, которого не было в городе с первой половины января. Об этом пишет Lenta.ru.

- Во вторник, 21 февраля, ожидается до -10...-15 градусов. 22 и 23 февраля температура в Москве опустится до -1...3-18, по области - до -20. ... 24 февраля тоже холодный день с температурой на 4-6 градусов ниже нормы. Только к концу праздников, к следующим выходным этот холод закончится, - рассказал Шувалов.

Накануне телеканал "360" сообщал, что синоптики прогнозируют сильный снегопад в Подмосковье в выходные. Его пик придется на день субботы и ночь на воскресенье. Для уборки улиц задействуют свыше двух тысяч машин, рассказали в Минтрансе региона.

Также RT пишет, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается уменьшение осадков и похолодание до -16 градусов. В понедельник температура и ночью, и днём в диапазоне -3...-8 градусов, а со вторника начнётся похолодание.