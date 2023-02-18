Столтенберг об угрозе эскалации на Украине: "Риск победы Путина гораздо выше"

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что победа России представляет для военного блока большую "угрозу", чем эскалация ситуации на Украине. Соответствующее заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля 2023 года.

"Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта, - подчеркнул Столтенберг. - Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше".

По оценке генсека Североатлантического альянса, победа России "чрезвычайно опасна" для НАТО, поэтому необходимо продолжать военную помощь Киеву, в том числе наращивать производство и объемы поставок вооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Он назвал приоритетом НАТО перевооружение и призвал страны альянса переориентировать промышленное производство на военную сферу. Кроме того, военачальник выразил мнение, что Россия якобы намеревается вернуться в границы СССР.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс является для Москвы враждебной организацией, которая каждый день это подтверждает. По его словам, НАТО все четче отмечается свою вовлеченность в украинский конфликт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)