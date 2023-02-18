Политолог Марков назвал затягивание конфликта условием поставки западной техники Украине Фото: REUTERS

Политолог Сергей Марков заявил, что противостояние Запада и России в рамках украинского конфликта разбито на несколько этапов, выражающихся в том числе в видах поставляемого вооружения.

По его мнению, решение о поставках истребителей для ВСУ будет принято исходя из того, каким образом будет развиваться конфликт в ближайшее время. Об этом пишет Lenta.ru.

- Все решения Запад принимает в соответствии с теми задачами, которые необходимо решить ... Есть две концепции, которые видит Запад. Первая предполагает, что украинская армия окажется способна совершить быстрое стратегическое наступление весной-летом. И другой - что наступление не удастся, - поделился эксперт своими предположениями по ситуации.

При этом Марков добавил, что проблема поставок истребителей в том, что это достаточно длительный процесс, включающий в себя обучение пилотов.

Накануне "Известия" писали, что Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter Typhoon, только после окончания российской военной операции. Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, "быстрых поставок истребителей не будет", по крайней мере на данном этапе.

Тем временем RT сообщал, что бывший командующий польскими сухопутными силами Вальдемар Скшипчак считает, что Польша должна "разоружиться" и передать Украине свою технику прямо из воинских частей. Он убежден, что это даст преимущество украинской армии.

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