Генпрокуратура Украины проведет суд над российским летчиком сбитого в 2022 году самолета Фото: REUTERS

Генпрокуратура Украины готовит суд над российским летчиком, самолет которого сбили в 2022 году. Пилота ВС РФ будут судить за якобы совершенное им убийство жителя Чернигова. Обвинительный акт направили в суд, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Украины

Воздушное судно, которым управлял российский летчик, было подбито 5 марта. После этого пилот смог катапультироваться и приземлиться на территории частного домовладения в Чернигове. Затем он якобы застрелил из пистолета местного жителя, утверждает обвинение. При это подтверждения этого, а также другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что украинская генпрокуратура начала расследование по отношению к расстрелянными ВСУ российским солдатам. Казненных военных обвинили в том, что они «имитировали сдачу в плен». Так Украина попыталась оправдать жестокую расправу над более десяти людьми.

Также неоднократно сообщалось о пытках над попавшими в плен российскими бойцами. Действиям украинских военных будет дана оценка в ООН.

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