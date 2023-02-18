Терапевт Александрова посоветовала сократить физические нагрузки после болезни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник "Атлас" Ольга Александрова рассказала, что после перенесенного заболевания полезны велотренажеры, прогулки на свежем воздухе. Однако важно помнить, что физические нагрузки для организма должны быть вдвое меньше привычных.

Врач напомнила, что период восстановления после ОРВИ составляет от 7 до 14 дней и зависит от тяжести заболевания и от особенностей организма. Об этом пишет Газета.Ru.

- Если самочувствие хорошее, то заниматься спортом можно, но в щадящим режиме. Работайте с нагрузками 50-60% от обычных. Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом, - объясняет доктор.

Если же период восстановления еще не закончился, то лучше отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе.

Также "Известия" пишут, что физическая активность положительно влияет на здоровье и улучшает качество жизни. Но важно практиковать разные виды активности. А накануне Life.ru сообщал, что если мало двигаться, можно "заработать" лишние килограммы. Если это приведёт к ожирению, будет страдать костно-мышечная система. Однако дома можно выполнять отжимания, приседания, делать упражнения на мышцы пресса.