В Хмельницкой области Украины сообщили о поражении военного объекта Фото: архив «КП»-Севастополь»
Военный объект был поражен в городе Хмельницкий на западе Украины в результате попадания ракеты, сообщил глава местной областной администрации Сергей Гамалий. Тип поврежденного объекта не уточняется.
Утром 18 февраля практически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждение распространялось в том числе и на Хмельницкую область. После этого власти сообщили о двух прозвучавших взрывах в областном центре. По словам главы Хмельницкой администрации, один ракетный удар пришелся по военному объекту, второй — рядом с ним.
Поражение военного объекта привело к большому пожару, который потушили только спустя два часа. Сообщается о двух пострадавших: мужчина получил осколочное ранение, а находившаяся в помещении пораженного объекта женщина обратилась к медикам с легкими ранениями.
Ракетный удар привел к мощному взрыву, который повыбивал стекла в находящихся рядом многоэтажках и повредил три учебных заведения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении украинского цеха бронетехники в Харькове.
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