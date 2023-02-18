Стилист перечислила прически, которые старят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стилист по волосам и визажист Марина Гуторова предупредила российских модниц о том, какие прически могут прибавить возраст.

По словам эксперта в мире красоты и моды, лишних лет добавляют чересчур гладкие прически. Об этом пишет Газета.Ru.

- Они выставляют напоказ все, в том числе следы недосыпа и морщинки. К тому же зачастую "прилизанные" укладки не выглядят стильно, а лишь создают эффект немытых волос, - пояснила она.

Гуторова также добавила, стоит забыть о начесах и химической завивке волос. Мелкие кудри, утверждает она, старят, а крупные и слегка небрежные локоны - наоборот, молодят.

Ранее "Пятый канал" сообщал про то, как вернуть прежний цвет волос после неудачной покраски. По словам экспертов, если разочарование после окрашивания не отпускает, тогда в помощь аскорбиновая кислота. Но эффективно она будет работать применительно к тем, кто прежде красился в блондинок или использовал сложные техники. Также Life.ru писал, что парикмахер Адам Рид и телевизионный стилист Лиза Фарролл рассказали, какой цвет волос стоит выбирать модницам в этом году, чтобы оставаться в тренде. По словам стилистов, самыми актуальными в 2023 году будут оттенки красного и меди. Но при окрашивании в подобные цвета важно обращать внимание на тон кожи.