Чем заменить сладости: простой совет врача Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп рассказала, чем можно заменить конфеты, если очень хочется сладкого.

По ее мнению, лучше всего съесть финики. Дело в том, что они могут выполнять роль натурального подсластителя или самостоятельного десерта. Об этом она рассказала СЭ.

При этом эксперт напомнила, что такой продукт тоже содержит сахар, поэтому если и есть их, то в умеренных количествах.

Ранее сообщалось, что польза фиников известна с незапамятных времен. Питательные и калорийные, эти фрукты могут стать здоровой альтернативой классическим десертам. Также в финиках содержатся и кислоты: ниацин, рибофламин, пантотеновая. Они способствуют усвояемости углеводов, регулируют уровень глюкозы в крови. В этих плодах присутствуют еще 23 вида различных аминокислот, которых нет в большинстве других фруктов.

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