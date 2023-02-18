Кадыров удивился, что назначения в Минобороны России связывают с его высказываниями, фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал недавние перестановки в командовании Минобороны России, сильно удивившись тому, что многие в социальных сетях связывают это событие с его высказываниями. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Как заявляет Кадыров, все военнослужащие, включая его самого, выполняют приказы, а не обдумывают их, и любое решение Верховного главнокомандующего, каждый приказ и каждая задача - выполняются, принимаются и поддерживаются, но не происходят по личному желанию главы Чечни.

Также Рамзан Кадыров подчеркнул, что у всех чеченских боевых офицеров очень хорошие взаимоотношения с Министерством обороны РФ. Глава региона получает актуальные сведения о ходе боевых действий и потенциале российской армии, и может составлять на основе этого собственные выводы, но они никак не влияют на принятие решений в вопросах назначения на руководящие должности или снятия с них.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Минобороны назначило четверых новых командующих военными округами ВС РФ.