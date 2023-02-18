Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза в Эфиопии после словесной перепалки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза в Эфиопии. К дипломатам подошли охранники и потребовали покинуть мероприятие. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля.

Спустя несколько минут словесной перепалки делегация еврейского государства выполнила требование. В МИД Израиля заявили, что серьезно относятся к инциденту и напомнили, что у посла Шэрон Бар-Ли был официальный статус аккредитованного наблюдателя.

— Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном, — прокомментировал представитель министерства.

Ранее Претория и Алжир выступили против решения председателя комиссии АС вновь предоставить Израилю статус наблюдателя.

Отметим, что сейчас Израиль занят конфликтом с Ираном. Еврейское государство ожидает ответа после теракта в Исхане, который приписывают Иерусалиму.