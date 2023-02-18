Эмиль Кадыров выступил перед семьями участников СВО в Белгороде Фото: Минобороны РФ

В Белгороде, во «Дворце культуры «Энергомаш», 18 февраля состоялся концерт солиста театра Александра Градского, Эмиля Кадырова, посвящённый приближающемуся Дню защитника Отечества. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Исполнитель выступил перед широкой публикой, преимущественно состоящей из членов семей мобилизованных граждан, а также других военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операцией. Однако на концерте также были кадеты, волонтёры и участники подразделений территориальной обороны.

Эмиль Кадыров исполнил композиции из репертуаров Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова, и Ильи Резника. Также солист подарил слушателям исполнение композиции «От героев былых времён» из советского кинофильма «Офицеры».

Также на сцене в Белгороде выступал ансамбль народной музыки «Ватага», коллектив которого исполнял патриотические песни «Гордая Россия», «Кукушка», «Конь» из репертуара группы «Любэ», композиции из репертуара певца Шамана, Олега Газманова и другие.

В ведомстве отметили, что подобные мероприятия помогают задавать обществу нравственные ориентиры, объединяют людей и взращивают чувство патриотизма среди молодёжи.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертом в зоне действия СВО, поддержав российских военнослужащих непосредственно на передовой.