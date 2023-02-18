Взявшего в заложники продавщицу цветочного магазина в центре Москвы арестовали до 17 апреля 2023 года

Захватившие заложницу в цветочном магазине в Москве арестованы до 17 апреля Фото: Александра БУДАЕВА

Пресненский районный суд на два месяца отправил под арест мужчину, который вечером 17 февраля 2023 года взял в заложницы продавщицу цветочного магазина в Таганском районе Москвы, а затем стрелял в полицейского. В СИЗО фигурант проведет до 17 апреля 2023 года, передает из зала суда корреспондент сайта KP.RU.

Под следствием оказались двое мужчин — возрастом 41 и 44 года. Им предъявлено обвинение в захвате заложников и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

- По данным следствия, Сафронов (прим. ред. один из фигурантов дела) употребляет наркотики и злоупотребляет алкоголем. Суд удовлетворил ходатайство следствия - с учетом того, что он по месту регистрации не проживает, постоянного официального дохода не имеет, знает свидетелей и может оказать давление. Итог - арест до 17 апреля, - сообщает корреспондент KP.RU из зала суда.

Фигурантам предъявлено обвинение в захвате заложников и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов Фото: Александра БУДАЕВА

Напомним, что 17 февраля 2023 года злоумышленники подъехали на бронированном автомобиле к магазину на Таганской, вошли в него и под угрозой применения оружия удерживали в помещении двух женщин. Захватчики выдвигали различные требования. Одной из женщин удалось самостоятельно сбежать, вторую вызволили полицейские.

По некоторым данным, мужчины были очень пьяны.

Как писал KP.RU, один из злоумышленников во время спасения правоохранителями заложницы выстрелил в сотрудника полиции. Тот получил огнестрельное ранение, ему понадобилась помощь медиков.