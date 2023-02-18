Читателей Le Figaro возмутило заявление Макрона о долгом конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Le Figaro раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим. Ранее лидер государства заявил, что страна готова активизировать усилия, чтобы конфликт на Украине продолжался.

Людей возмутило то, что президент в своих размышлениях не подумал о людях — матерях украинцев, а также о собственном народе, который участвовать в военных действиях не хочет.

Многие пользователи отметили, что долгий конфликт приведет к разрушению Украины. При этом французы уверены, что их страна не готова к такому развитию событий.

— Пусть идет воевать в украинские окопы со своей группой министров и депутатов, если ему так хочется. Но без меня, без моей семьи и без моих друзей, — заявил один из комментаторов.

Мюнхенская конференция, на которой сделал свое скандальное заявление Макрон. открылась в пятницу, 17 февраля. Второй год подряд к участию в ней не приглашают Россию. Ранее глава Мюнхенской конференции Хойсген упрекнул Россию, что теперь Западу приходится тратить деньги на поставку вооружения Украине.