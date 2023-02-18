Второго участника захвата заложницы в цветочном магазине в центре Москвы отправили в СИЗО до 17 апреля 2023 года

44-летний Алексей Горюнков проведет за решеткой до 17 апреля 2023 года. Фото: Александра БУДАЕВА

Пресненский районный суд вынес постановление об аресте второго фигуранта уголовного дела о захвате заложницы в цветочном магазине на Таганской улице Москвы. Как передает из зала суда корреспондент сайта kp.ru, 44-летний Алексей Горюнков проведет за решеткой до 17 апреля 2023 года.

Ранее KP.RU сообщал, что сообщника Горюнкова, Сафронова также отправили в СИЗО. По данным следствия, он употребляет наркотики и злоупотребляет алкоголем.

Напомним, что мужчины взяли в заложники продавщицу цветочной лавки. Девушку спасли прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов. При этом один из захватчиков выстрелил в полицейского, тому понадобилась медицинская помощь.

Теперь Алексей Горюнков просит на сажать его в СИЗО:

— Алкоголь давно не употребляю, наркотики попали как-то необычным путем, вероятно, были подмешаны в еду или алкоголь, то есть нет, в напитки. Я не собираюсь бегать от следствия. Прошу домашний арест: я давно не видел детей и супругу. Я один кормильщик, должен обеспечить их быт, — выступил он в суде.

Как стало известно суду, Горюнков работает на стройке, где проводит пять суток в неделю. На выходные он уезжает домой к гражданской жене и детям.

Слова обвиняемого не повлияли на решение судьи и следующие два месяца он проведет под арестом.