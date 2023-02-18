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НовостиПолитика18 февраля 2023 16:52

Daily Mail назвала полет Ту-160 над Норвежским морем суровым предупреждением Западу от Путина

Ракетоносцы Россия отправила, чтобы предостеречь НАТО на фоне поставки вооружений на Украину, считают обозреватели издания
Мила ГЕНЬ
Daily Mail назвала полет Ту-160 над Норвежским морем суровым предупреждением Западу от Путина

Daily Mail назвала полет Ту-160 над Норвежским морем суровым предупреждением Западу от Путина

Фото: REUTERS

Полет двух ракетоносцев Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей состоялся несколько дней назад. Их появление возле Шотландских островов был предупреждением России в адрес Запада из-за помощи вооружением Украине, пишет Daily Mail.

Два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Он длился свыше семи часов.

Обозреватели британского издания считают, что это событие произошло на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждали конфликт на Украине и помощь Незалежной.

При этом в США уже заявляли об угрозе российского ракетоносца Ту-160М для НАТО. Обозреватель американского издания Питер Сучиу написал, что последняя модификация этого бомбардировщика превосходит все остальные модели по своим характеристикам и не стоит недооценивать новость о появлении такой воздушной техники на вооружении ВС РФ.