Daily Mail назвала полет Ту-160 над Норвежским морем суровым предупреждением Западу от Путина Фото: REUTERS

Полет двух ракетоносцев Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей состоялся несколько дней назад. Их появление возле Шотландских островов был предупреждением России в адрес Запада из-за помощи вооружением Украине, пишет Daily Mail.

Два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Он длился свыше семи часов.

Обозреватели британского издания считают, что это событие произошло на фоне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждали конфликт на Украине и помощь Незалежной.

При этом в США уже заявляли об угрозе российского ракетоносца Ту-160М для НАТО. Обозреватель американского издания Питер Сучиу написал, что последняя модификация этого бомбардировщика превосходит все остальные модели по своим характеристикам и не стоит недооценивать новость о появлении такой воздушной техники на вооружении ВС РФ.