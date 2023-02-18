Полиция взяла под охрану деловой квартал Парижа в связи с паникой из-за падения человека с высоты Фото: REUTERS

Полиция Парижа взяла под охрану деловой квартал французской столицы «Дефанс» из-за начавшейся массовой паники, сообщает телеканала BFM. Ее спровоцировало падение человека с высоты в торговом центре.

Сообщается, что звук падения прохожие приняли за выстрел.

Инцидент произошел в торговом центре «Четыре сезона» во второй половине дня 18 февраля. Предварительно, мужчина упал с большой высоты.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в соцсетях, что на месте проводится полицейская операция. Он также распорядился о прибытии к торговому центру префекта Парижа. Правоохранительные ведомства Франции призывают жителей избегать района, где случилось ЧП.

Также нарушено движение на первой ветке парижского метро.

Ранее сообщалось, что в столице Франции проходят массовые акции протеста против пенсионной реформы. Митингующие устраивали беспорядки и забрасывали прибывшую на место полицию стеклянными бутылками.