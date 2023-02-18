МИД РФ ответит на ограничение числа российских дипломатов в Нидерландах

МИД РФ пообещал ответить на ограничение числа российских дипломатов в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ заявили, что скоро последует ответ на ограничение числа российских дипломатов в Нидерландах. Ранее в Амстердаме сообщили, что несколько сотрудников посольства России будут объявлены персонами нон-грата. Таким образом в Гааге останется столько же дипломатов, сколько голландцев работает в Москве.

По заявлению МИДа Нидерландов, сотрудники российского посольства, попавшие под выдворение, должны покинуть страну в течение двух недель. В ответ Министерство иностранных дел РФ пообещало принять соответствующие меры.

После начала конфликта на Украине Нидерланды выслали из страны 17 российских дипломатов. В ответ Россия отправила на родину 15 голландских послов. После этого страны обсуждали возможности о размещении новых дипломатов, но соглашения не достигли.

Напомним, как сообщалось ранее, Нидерланды также закрывает торговое представительство России в Амстердаме.