Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у города Кахраманмараш в Турции Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Турции, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

«Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тысяч человек.

С момента первого землетрясения в регионе произошло еще более 4,7 тысячи повторных подземных толчков. Последнее крупное колебание, магнитудой 5, произошло в ночь на 17 февраля.

Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли два разрушительных землетрясения. В результате тысячи зданий были разрушены. Под завалами остаются люди, их продолжают доставать живыми.

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