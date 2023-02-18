Белый дом: Байден планирует обратиться к Путину и россиянам 21 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время своего визита в Польшу 21 февраля 2023 года планирует в своей речи обратиться к россиянам и лично Владимиру Путину, об этом сообщил официальный представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби.

«Вы услышите в речи президента сообщения, которые найдут отклик у наших союзников и партнеров», - сказал Кирби.

Чиновник уточнил, что «я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к Путину, а также к русскому народу».

Как писал сайт KP.RU, 12 февраля 2023 года читатели издания Daily Mail в своих комментариях опасаются очередного «глобального позора» в ходе визита президента США Джо Байдена в Польшу, который пройдет с 20 по 22 февраля.

10 февраля 2023 года в Кремле официально сообщили, когда Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 21 февраля 2023 года.

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