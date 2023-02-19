Al Ekhbariya: Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска, есть погибшие

Израиль нанес ракетный удар по жилому кварталу Дамаска, есть погибшие Фото: REUTERS

Атака израильских ВВС на окрестности Дамаска привела к жертвам среди мирного населения, об этом сообщил телеканалу Al Ekhbariya источник в полицейском управлении сирийской столицы.

«Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса», - сказал полицейский.

Офицер отметил, что «туда направились сейчас пожарные команды и кареты скорой помощи».

Как писал сайт KP.RU, 31 августа 2022 года ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, нанеся по нему несколько ракетных ударов.

По информации агентства SANA, израильские самолеты произвели атаку в 20:00 по местному времени, в результате был нанесен материальный ущерб.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии.

Дипломат отмечал, что только за август 2022 года сирийский порт Тартус неоднократно подвергался авиаобстрелам со стороны Израиля, в результате погибли сирийские военнослужащие.