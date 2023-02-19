Al Hadath: Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
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Военная база американских сил на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, об этом сообщил телеканал Al Hadath.
В сюжете заявили, что не менее трех ракет разорвались около взлетно-посадочной полосы на территории базы, находящейся рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар.
О нанесенном ущербе или возможных пострадавших в результате ракетного обстрела не уточняется.
Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал Al Ekhbariya сообщил, что израильские самолеты атаковали пригород Дамаска. Атака израильских ВВС привела к жертвам среди мирного населения.
Как уточнил собеседник, «сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса».
Телеканал приводил слова полицейского, что на место направились пожарные команды и кареты скорой помощи.
31 августа 2022 года ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, нанеся по нему несколько ракетных ударов.