Захарова указала, что у Бербок нет понимания, что означает поворот на 360 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Захарова указала на отсутствие у главы МИД ФРГ Анналены Бербок представления о том, что означает поворот на 360 градусов.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет», - с иронией подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ранее Бербок сказала, что «если Путин не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

Медведев высмеял слова Бербок и написал, что «очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. ...Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции».

Также пользователи Twitter из Германии подвергли критике Бербок за высказывание про поворот Москвы на «360 градусов».

«Дама просто слишком глупа для своей работы», - говорится в одном из комментариев.