Что произошло в ночь на 19 февраля

Глава МИД ФРГ призвала Путина повернуть политику «на 360 градусов» Фото: REUTERS

Министр Бербок призвала Путина изменить политический курс России на 360 градусов. Такие «радикальные» корректировки приведут, по ее мнению, к тому, что весь мир станет счастливее.

Она отметила, что по ее ощущению Россия рассчитывает, что Запад перестанет оказывать Украине военную поддержку

Президент США Джо Байден планирует обратиться к россиянам и лично Владимиру Путину во время своего визита в Польшу 21 февраля 2023 года, об этом сообщил Джон Кирби.

Требования Киева поставить фосфорные и кассетные бомбы – неумные и ошибочные, об этом заявил член правящей партии «Зеленые» и глава комитета Бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер

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