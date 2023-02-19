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НовостиПолитика19 февраля 2023 4:14

Что произошло в ночь на 19 февраля

Глава МИД ФРГ призвала Путина повернуть политику «на 360 градусов»
Сергей ГАПЧУК
Глава МИД ФРГ призвала Путина повернуть политику «на 360 градусов»

Глава МИД ФРГ призвала Путина повернуть политику «на 360 градусов»

Фото: REUTERS

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