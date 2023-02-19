Назван способ перейти на более выгодную пенсию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что по закону можно перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две пенсии сразу.

Как рассказал эксперт агентству «Прайм» для начала нужно уточнить, какой именно вариант пенсии будет выгоднее в текущих условиях. Так, возможно получать социальную пенсию, при этом работать, накапливая пенсионные баллы. Когда таких баллов наберется достаточно, можно переходить на страховую пенсию по инвалидности. Получателям военной пенсии по потере кормильца будет возможно перейти на пенсию по старости при появлении права на надбавки.

Тем не менее, как отмечает юрист, самые выгодные варианты необходимо будет искать самому, поскольку новый Фонд пенсионного и соцстрахования такими вещами не занимается, а также не делает переводы пенсии с одного вида на другой автоматически. В связи с этим придется изучить законы, а также запрашивать отдельную справочную информацию.

Право получать два вида пенсия определено законами о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, о страховой пенсии, о государственном пенсионном страховании. Как отметил специалист, на данный момент получать пенсию по инвалидности и по старости могут обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда», участники Великой Отечественной войны, а также получившие инвалидность из-за военной травмы.

Напомним, с 1 января 2023 года страховые пенсии в России увеличились на 4,8% до 21 864 рублей.