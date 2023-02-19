Посол РФ Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия по разжиганию кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон оправдывает свои действия по эскалации украинского конфликта, утверждая о якобы преступлениях России. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов в воскресенье, 19 февраля.

Дипломат напомнил слова вице-президента США Камалы Харрис в ходе Мюнхенской конференции о том, что Москва якобы совершает преступления против человечности. Такие заявления Антонов назвал циничной «попыткой демонизировать Россию».

«Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего безудержную милитаризацию киевского режима», - заявил российский посол.

Как отметил Антонов, ранее США говорили о поставках Киеву только оборонительных вооружений, но теперь дают и тяжелую бронетехнику, а также реактивные системы залпового огня. Посол также подчеркнул, что Вашингтон спокойно реагирует на «зверства» украинского режима.

«Соединенные Штаты полностью игнорируют продолжающиеся много лет удары по населенным пунктам на Донбассе - детсадам, школам, больницам и жилым домам», - отметил он.

Напомним, Вашингтон передаст Киеву ракеты большой дальности в рамках нового пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Антонов ранее отметил, что это обостряет конфликт.